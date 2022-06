Wycieczki rowerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwca?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,88 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 749 m

Suma zjazdów: 1 742 m

JackWolfskinGdansk poleca trasę rowerzystom z Gdańska

Niemal 14 kilometrowa trasa głównie leśnymi ścieżkami. Start nad Jeziorem Otomin a następnie lasem pośród ciszy i spokoju aby dojechać do Lublewa Gdańskiego, gdzie warto zatrzymać się i zobaczyć zabytkowy Kościół. Następnie ścieżką wzdłuż Lublewa udajemy się w okolice urokliwej Bursztynowej Góry aby dotrzeć do Czarnego Stawu. Dalej leśna droga poprowadzi nas do Otomina gdzie na plaży kończymy wyprawę i odpoczywamy :) Ze względu na leśny charakter trasy należy uważać na korzenie oraz kamienie na drodze.

Trasa bierze udział w akcji Jack Wolfskin #podzielsięszlakiem

Przejedź wyznaczoną trasę i odbierz nagrodę - Wilczą Paczkę (ilość nagród jest ograniczona), w skład której wchodzą gadżety z limitowanej serii:

• Kubek Jack Wolfskin w stylu retro

• Zestaw ręcznie robionych pinów outdoorowych

<b>Spiesz się, liczba paczek jest ograniczona!</b><br />

Aby zaliczyć trasę, nagraj ją w aplikacji Traseo lub zrób zdjęcia w wyznaczonych punktach kontrolnych i udostępnij trasę lub zdjęcia z tej trasy na FB i IG oznaczając Profile Jack Wolfskin Poland