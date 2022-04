Wycieczki rowerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Gdańska, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 kwietnia w Gdańsku ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 10 kwietnia w Gdańsku ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,23 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 204 m

Suma podjazdów: 606 m

Suma zjazdów: 614 m

Trasę dla rowerzystów z Gdańska poleca GR3miasto

Wycieczka, której trasa przebiega nad urokliwymi jeziorami, mokradłami, a także ciekawymi potokami, które miejscami przypominają górskie strugi, to ciekawa propozycja na każdą porę roku, wszak przebiega leśnymi duktami pożarowymi oraz drogami gruntowymi, sporadycznie uczęszczanymi przez samochody. Pod kątem sumy przewyższeń, to z pewnością wspaniały kąsek dla rowerzystów przygotowujących się do startów w maratonach MTB.