Wycieczki rowerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 13 - 14 listopada?

Ścieżki rowerowe z Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Do Lasów Otomińskich

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 435 m

Suma zjazdów: 416 m

Voyo1 poleca trasę mieszkańcom Gdańska

Dobra rozgrzewka wokół jezior Bielkowskiego i Otomińskiego. Znikoma ilość asfaltu na trasie powoduje że jedzie się bezpiecznie i można zobaczyć okolice Trójmiasta z innej perspektywy.

W restauracji Tabun w Otominie zjedliśmy smaczny obiad.

Daniel po raz pierwszy na trasie z naszą ekipą.

