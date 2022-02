Wycieczki rowerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Trasy rowerowe z Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 26 lutego w Gdańsku ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Gdańsku ma być 5°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 7,51 km

Czas trwania wyprawy: 28 min.

Przewyższenia: 28 870 m

Suma podjazdów: 127 687 m

Suma zjazdów: 150 722 m

CptJacki poleca trasę mieszkańcom Gdańska

Trasa epicko łatwa, idealna na niedzielną przejażdżkę z pociechami. Jazda jest przyjemna, gdyż jedziemy cały czas po drodze rowerowej w bardzo dobrym stanie. Otoczenie parków, morza i lasów daje nam spokojny klimat wycieczki, jak i bliski kontakt z naturą. Dodatkową atrakcją są pozostałości baterii nadbrzeżnej w Parku Brzeźnieńskim im. JJ Haffnera. Po znacznej poprawie bezpieczeństwa w w/w parku nie czuję strachu, nawet gdy jeżdżę tam sam wieczorami.

