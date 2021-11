Wycieczki rowerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 27 - 28 listopada?

Wycieczki rowerowe w okolicy Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 27 listopada w Gdańsku ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 28 listopada w Gdańsku ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa nadmorska w Trójmieście

Stopień trudności: 1

Dystans: 32,73 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 123 m

Suma zjazdów: 115 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gdańska poleca PomorskieTrasyRowerowe

Dominująca nawierzchnia:

miejskie drogi rowerowe

Czas potrzebny na pokonanie trasy:

2-3 godziny