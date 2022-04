Wycieczkowiec "Hamburg" wpłynął go gdańskiego portu. 10.04.2022 r. Zdjęcia red.

10.04.2022 r. Gdańsk. Luksusowy statek pasażerski "Hamburg" - pływający pod bahamska banderą wpłynął do portu w Gdańsku. To pierwszy wycieczkowiec w sezonie 2022. Przemek Świderski | Dziennik Bałtycki

Luksusowy statek pasażerski "Hamburg" - pływający pod bahamska banderą wpłynął do portu w Gdańsku. To pierwszy wycieczkowiec, który wpłynął do gdańskiego portu w tym sezonie.