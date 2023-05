Wydarzenia i imprezy z okazji Dnia Matki. Tu zabierz mamę w Trójmieście. Dzień Matki Gdańsk, Sopot, Gdynia

Koncert Maryli Rodowicz

Mamie - koncert z okazji Dnia Matki

Kolejna propozycja muzyczna. Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis jest jednym z najlepszych w całym kraju. Muzyka chóralna to coś, co każdy przynajmniej raz powinien usłyszeć na żywo. Teraz jest na to szansa - w gdańskim Ratuszu Staromiejskim odbędzie się piękny koncert z okazji Dnia Matki - "Mamie".

O Matce Pieśń

Skaldowie: Dzień Matki w Gdyni

Skaldowie to prawdziwy klasyk. Jeżeli wasze mamy słuchały tego zespołu w młodości, teraz mają szansę zobaczyć go na żywo! Widzowie usłyszą m.in. "Prześliczną wiolonczelistkę", "Wszystko mi mówi, ze mnie ktoś pokochał" i "Cała jesteś w skowronkach".

Spacer miejski - Wybitne Kobiety, Matki, gdańszczanki

Dzień Matki: Swojewola/Odłam Źdźbło

Warto czasem wrócić do korzeni. To właśnie oferuje grupa wokalna Odłam Źdźbło. To nie jest zwykły zespół ludowy - wykonują oni pieśni wschodniej Słowiańszczyzny, opowiadają historię, przekazują legendy i przybliżają mistyczne obrzędy. To nie tylko tradycyjna muzyka, ale również piękne stroje i choreografia, które przypomną nam rytuały wykonywane wokół kobiety - matki.

Teatr w Oknie, 26 maja 2023

BILETY