Wyjątkowa akcja w ZOO Gdańsk. Zaproś Babcię i Dziadka do ZOO! Dzień Babci i Dziadka Gdańsk 2024

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zapisać się drogą mailową – [email protected] lub telefonicznie +48 58 552 00 41 wew. 122 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00), podając imię i nazwisko uczestników. Ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są od 12 do 18 stycznia br. do godziny 14.00.