Wyjątkowe figury na cmentarzach. Jakie monumenty można spotkać na pomorskich nekropoliach? [GALERIA]

Bezsprzecznym elementem była i nadal jest estetyka danego grobu, niekiedy rzeźba świadczyła również o statusie zmarłego lub jego rodziny. Bogato zdobione nagrobki, a raczej to, co znajduje się na nich, ma również znaczenie symboliczne.

Rzeźby nagrobne to nierozłączny element starych cmentarzy. Ozdobienie grobu, czy pomnika przez lata ewoluowało, jak również miało ogromne znaczenie. Co możemy z nich wyczytać? Jakie mają znaczenie?

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to wyjątkowe dni zadumy. Wtedy właśnie wspominamy naszych najbliższych, którzy odeszli. Przeglądamy zdjęcia, rozmawiamy o tych osobach, odwiedzamy groby. W ciągu…

Jakie figury można spotkać na cmentarzu?

Anioł: to najpopularniejsza z rzeźb cmentarnych. Rzeźbę tego kształtu można spotkać najczęściej w pozycji stojącej, grającej na instrumencie lub w pozycji zamyślonej.

Ptaki: od lat symbole pokoju, w symbolice cmentarnej oznaczają także duszę, która unoszącą się do nieba. Prócz symboliki religijnej, ptaki regularnie pojawiają się na grobach państwowych, głównie wojskowych.

Krzyż: to stały element każdego grobu, stawiany najczęściej z kamienia lub innego materiału zdecydowanie ponad płytę nagrobną. Jako symbol chrześcijaństwa można go dzisiaj spotkać na każdym grobie, to jednak te zabytkowe, monumentalne wzbudzają powszechny zachwyt.