Wyjątkowe modelki wystąpią na charytatywnym pokazie mody w gdańskim Plenum

Imprezę zaszczyci stylistka, modelka plus size i szef kuchni Ewa Zakrzewska z EwoKracji oraz gwiazda wieczoru - Natalia Lesz, która wystąpi podczas koncertu na zakończenie pokazu. Jak obiecują organizatorzy - nie będzie to jednak koniec atrakcji, ale do dnia eventu pozostaną one owiane słodką tajemnicą.

Bilety: https://evenea.pl/event/aszpokaz19

Cel jest szczytny

A wszystko to dzięki Fundacji Aż Sobie Zazdroszczę, którą tworzy duet Aleksandra Dejewska i Kinga Dąbrowska, na co dzień zajmujący się profilaktyką zaburzeń odżywiania. Cały dochód ze zorganizowanej przez nie imprezy zostanie przekazany na Oddział Dziecięcy Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego.

- Szpital nie ma pieniędzy ani wystarczającej ilości personelu by zadbać o pacjentów - tłumaczą organizatorki. - Pacjenci nie mają wystarczającej ilości zajęć i terapii. A pracownicy przynoszą swoje rzeczy (meble, szklanki, czajniki itp.), bo tego również brakuje na oddziale.