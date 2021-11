Wyjątkowe pięciostrunowe skrzypce elektryczne. Basia Kawa i jej magiczny instrument

W jakim wieku zaczęła się Twoja przygoda z muzyką i graniem na skrzypcach?

Z muzyką miałam do czynienia od dziecka, ponieważ w domu dużo się grało i śpiewało. Tata grał na bardzo wielu instrumentach. Moje najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa dotyczy występu. Kiedy miałam trzy lata, pierwszy raz zaśpiewałam na scenie. Zebrałam wtedy wielkie oklaski, a takie chwile się pamięta. Jeśli chodzi o skrzypce, leżały u moich dziadków. Długo czekaliśmy, aż moja rączka do nich urośnie. Udało się, kiedy miałam osiem lat. Przez pierwsze trzy lata moim nauczycielem był dziadek. To był pasjonat muzyki, udało mu się też zbudować własne skrzypce.

Kiedy zmieniłaś skrzypce klasyczne na elektryczne?

Skrzypce klasyczne mam do dzisiaj. Wciąż mi służą, kiedy jest taka potrzeba. Natomiast jeśli chodzi o scenę, zmieniłam instrument na elektryczny, bo szukałam odpowiedniego brzmienia. Wcześniej grałam w zespole z altówką. Altówka to większe skrzypce, które mają brzmienie niskie, ciepłe. Chciałam takie mieć podczas grania, natomiast mam małą dłoń i nie byłabym w stanie zagrać na altówce. Pomyślałam wtedy, że skoro nie mogę grać na altówce, zagram na skrzypcach elektrycznych, ale żeby zagrać na nich jeszcze niżej, potrzebowałam dodatkowej struny. Musiały być spersonalizowane. Stąd pomysł na elektryczne skrzypce i dodatkową piątą strunę. Taki instrument jest spotykany bardzo rzadko. Mój został skonstruowany w Stanach Zjednoczonych.