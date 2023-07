Wyjątkowe wschody i zachody słońca nad Bałtykiem. Zobacz niesamowite zdjęcia autorstwa czytelników "Dziennika Bałtyckiego". Ależ ujęcia! Redakcja

Słońce, piasek i plaża. To od wieków kompozycja doskonała, a zwłaszcza w okresie wakacji. Kolorowe wschody i zachody nad Bałtykiem zachwycają przez cały rok, ale to właśnie latem wzbudzają szczególny zachwyt. Dlaczego? Przede wszystkim na korzystne warunki pogodowe, które zachęcają do długich chwil spędzonych w towarzystwie wiatru, fal i słońca, które odbijając się od tafli wody, ukazuje nam niesamowitą paletę kolorów. Jak wschody i zachody słońca nad Morzem Bałtyckim wyglądają w obiektywach czytelników "Dziennika Bałtyckiego"? Przekonaj się i sprawdź!