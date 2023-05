Wyjątkowi goście w Gdańsku. Do niedawna dziki a teraz... łosie Michał Karcz

Mieszkańcy Gdańska skarżą się, że na ulicach ich bezpieczeństwu zagrażają dziki. Jak się okazuje, kolejnym kłopotem mogą okazać się... łosie, które zaobserwowano w gdańskim Brzeźnie. Czy to teraz one będą spacerowały ulicami miasta? Zdarza się to coraz częściej.