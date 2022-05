Wyjątkowy Dzień Dziecka dla dzieci z Ukrainy zorganizowany w Trójmieście

- Zbliża się ważna data - Dzień Dziecka. Jest to święto, które w tym roku, po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej, odbędzie się w obliczu strasznej współczesnej wojny - napisało Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy. - W Ukrainie giną dzieci, a mnóstwo ukraińskich dzieci strasznie cierpi z powodu tej tragedii. Są też takie dzieci, które udało się ewakuować do Polski. Ich sytuacja wymaga naszej troski i uwagi, bo jest to grupa z traumą, nie tylko wojenną. Ich los jest bardzo smutny: najpierw wygnane z własnych domów i rodzin trafiają do sierocińców, teraz spędzają już trzeci miesiąc w przejściowych warunkach w naszym kraju.