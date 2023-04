Wyjątkowy Gdańsk w wiosennej odsłonie! Zakwitły kwiaty, zazieleniły się trawniki. Tak wygląda obecnie miasto w obiektywie. ZDJĘCIA

Gdańsk w wiosennej odsłonie. Miasto pokolorowane w barwach kwiatów!

Piękna wiosenna pogoda w Gdańsku! Miasto od dziesiątek lat przyciąga tłumy zwiedzających. Mieszka tutaj ponad pół miliona osób. Turystów i mieszkańców łączy jedno: opinia mówiąca, że Gdańsk to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Zwłaszcza wiosną, kiedy to natura zdaje się budzić ponownie do życia. Zielone trawniki, kwitnące, kolorowe kwiaty i drzewa pełne liści - to tylko kilka sygnałów, które mogą sugerować, że zawitała do nas wyczekiwana wiosna.

I właśnie takie sygnały "dotarły do nas w weekend 22-23 kwietnia. Piękne słońce i wysoka temperatura pobudziły do życia ostatnie pęki kwiatów. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak prezentuje się obecnie Gdańsk w wiosennej odsłonie!