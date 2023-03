Wyjątkowy rower na testach w Gdańsku. Kto z niego skorzysta?

Nietypowy rower elektryczny "NEDAM" ma zapewnić pracownikom dostęp do aktywnego sposobu przemieszczania się w pracy.

- Dzięki niemu mogą oni ograniczyć wykorzystanie swoich własnych pojazdów. Ma on też wpływ na zwiększenie świadomości na temat wygody korzystania z roweru elektrycznego - mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Testowany w ramach pilotażu rower jest wyjątkowy. Nie jest to klasyczny jednoślad, ale nowoczesny i doskonale wyposażony pojazd, który zaskakuje swoim futurystycznym wyglądem. Rower będzie w pełni zabudowany, co ma znaczący wpływ na komfort użytkownika. Co ciekawe, będzie miał możliwość przewozu towarów do 120 kg lub 2 osób z prędkością 25 km/h.