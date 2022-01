Wykreślić spójnik "ale". UM w Gdańsku wydał gdański kalendarz na 2022 rok, ale kontrowersji znowu nie zabrakło Kamil Kusier

fot. Barbara Imianowska | Twitter

Koniec roku lub początek nowego to idealna okazja, aby zaopatrzyć siebie, swoich bliskich lub pracowników w kalendarze. Taki krok postanowiło wykonać również Miasto Gdańsk, które za kwotę blisko 200 tysięcy złotych przygotowało 7 765 kalendarzy, którymi obdarowało m.in. radnych miejskich, radnych dzielnic, urzędników, gości czy mieszkańców Gdańska. Jak zaznacza radny PiS, Przemysław Majewski, kalendarz przygotowany przez Urząd Miasta to nic innego, jak materiał propagandowy, w którym oprócz znanego z protestów baneru KOD lub koszulek prezydenta Lecha Wałęsy możemy zauważyć m.in. osobę przesłoniętą tęczową flagą, jest też słowo wstępu od prezydent Aleksandry Dulkiewicz, która wspomina m.in. Maszę z Białorusi, której ktoś kazał wracać do domu.