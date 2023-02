Wymiana starych okien na nowe z dotacją. Komu przysługuje, gdzie złożyć wniosek

Wymiana starych okien na nowe z dotacją

Stare piece i nieszczelne okna oraz drzwi, przez które z domu łatwo ucieka ciepło nie sprzyjają oszczędnościom, kiedy kwoty na rachunkach za ogrzewanie i energię są wysokie. Dla wielu wymiana niefunkcjonalnych elementów ze względu na koszty pozostaje w sferze marzeń. Warto wiedzieć, że istnieją programy dotacyjne, które umożliwiają wymianę m.in. stolarki okiennej.

Jednym z nich jest program „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wystartował 3 stycznia 2023 r. i skierowany jest do mieszkańców domów jednorodzinnych. Opiera się on głównie na wymianie nieefektywnych, starych pieców węglowych lub tych opalanych drewnem. Jednak, gdy już wcześniej je wymieniliśmy na efektywne źródło ciepła, w dalszym ciągu możemy wykonać termomodernizację budynku bez wcześniej wspomnianego pieca. Dotyczy to wymiany okien, drzwi czy ocieplenia naszego domu.