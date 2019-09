Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2020 w Gdańsku. Te projekty zostaną zrealizowane. Lepsze drogi, więcej miejsc na rekreację i zieleń [LISTA]

Jak bardzo chcemy ograniczać udział ludzi w głosowaniu i konsultowaniu projektów? Czy mamy zaufanie do siebie i do naszej lokalnej wspólnoty? Czy to oznacza, że mamy stawiać kolejne progi i zasieki? Chciałabym, abyśmy w szerokiej dyskusji odpowiedzieli na te pytania. Niewykluczone, że poświęcimy temu panel obywatelski. Warto przyjrzeć, się jakie rozwiązania są zastosowane w innych samorządach - powiedziała pani prezydent.