Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty na Pomorzu 14.06.2019. Egzamin gimnazjalny 2019 na Pomorzu - wyniki CKE

Do tego egzaminu przystąpiło ponad 23 tys. uczniów z Pomorza z ok. 420 szkół .

Ile trzeba było mieć punktów w 2018 r., żeby dostać się do liceum lub technikum w Trójmieście?

Przypomnijmy, że sprawdzian odbył się w cieniu strajku. Każdego dnia poprzedzającego egzamin wiele gmin, m.in. Gdańsk walczyło o to, by skompletować składy komisji, by egzamin gimnazjalny mógł się odbyć mimo akcji protestacyjnej. Udało się to we wszystkich szkołach na Pomorzu oprócz SP Darzlubie w gminie Puck.

Egzamin ósmoklasisty 2019 na Pomorzu - wyniki

Ten egzamin odbył się po raz pierwszy w historii. Budził ogromne obawy uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Wiadomo przecież, że jego wyniki są istotnym czynnikiem decydującym o przyjęciu do szkół średnich.