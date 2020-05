Wyniki sprzedażowe LPP - z historycznych rekordów w 2019 w spadki w 2020 roku

LPP jest w trakcie renegocjacji umów najmu w galeriach handlowych. W kwietniu wypowiedziała co trzecią umowę, w przypadku części z nich doszło do porozumienia na nowych warunkach. Firma zapowiada, że niektóre salony mogą pozostać zamknięta.

Wciągu trzech tygodni maja sprzedaż LPP w sieci sklepów stacjonarnych spadła o 84 proc., za to w kanale internecie wzrosła o 381 proc. Rezultat to spadek sprzedaży w maju ogółem o 43 proc. W kwietniu łączna sprzedaż spadła o 68 proc. (-100 proc. w offline oraz +251 proc. w online). W pierwszym kwartale sprzedaż internetowa była wyższa od stacjonarnej.

W Polsce jak i na rynkach zagranicznych firma korzysta z pomocy rządowej. Otrzymała 22 mln zł wsparcia w Polsce jako dopłaty do wynagrodzenia postojowego i solidarnościowego. Na rynkach zagranicznych było to 22,5 mln zł

Za to ubiegły rok firma może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Polski producent odzieży zakończył ubiegły rok z kolejną rekordową sprzedażą o wartości 9,9 mld złotych oraz zysk netto na poziomie 500 mln złotych. Po raz pierwszy przychody z zagranicy stanowiły w minionym roku 52 proc. sprzedaży całej Grupy. Miao to przełożenie na niemal 1,1 mld zł wkładu do krajowego budżetu w postaci podatków.