Wypadek na ul. Kontenerowej w Gdańsku 6.10.2019. Dwie osoby zostały ranne [zdjęcia]

"Roma i Julian" w Filharmonii Bałtyckiej. Bilety do wygrania

Czy on to już ON czy jeszcze ONA ? Czy w szalonych czasach chirurgi plastycznej i zabiegów in vitro można być ojcem i jednocześnie siostrą? To zapowiedź spektaklu "Roma i Julian" Teatru Kwadrat, który będzie można zobaczyć już 6 października w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku