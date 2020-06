Wypadek w Gdańsku. Samochód wypadł z drogi i wpadł na tory tramwajowe na al. Havla. 9.06.2020 r. Są opóźnienia w ruchu komunikacji miejskiej

Samochód osobowy wypadł z drogi i wpadł na tory tramwajowe na al. Havla przy przystanku „Płocka” w Gdańsku. Do zdarzenia doszło we wtorek, 9.06.2020 r. ok. godz. 16:30. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Występują utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.