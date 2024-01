Wypadek z udziałem autobusu szkolnego w Pszczółkach. Podróżowało nim 39 osób Andrzej Kowalski

Wypadek z udziałem autobusu szkolnego w Pszczółkach. Podróżowało nim 39 osób Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Groźne zdarzenie drogowe miało miejsce w czwartek, 11 stycznia, w Pszczółkach w powiecie gdańskim na ulicy Fabrycznej. Tam doszło do kolizji autobusu szkolnego oraz samochodu osobowego. W wyniku kolizji dwoje dzieci miało uskarżać się na ból głowy, ale nie stwierdzono potrzeby przewiezienia ich do szpitala. Dzieci trafiły już do swoich rodzin.