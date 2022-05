Wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów na Pomorzu. Niektóre z nich przerażają

Szymbark. Kierowca wjechał w grupę ludzi i uciekł. Nie żyje 19-latka, 18.04.2022 r. W poniedziałek, 18 kwietnia po godzinie 4.00 dyżurny kartuskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem pieszych, do którego doszło w Szymbarku. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, wcześniej też zadysponowani zostali jeszcze strażacy. - Ze wstępnych ustaleń będących na miejscu policjantów wynika, że sześcioosobowa grupa, idąca poboczem, została potrącona przez nieznany pojazd. Sprawca uciekł - podaje st. post. Aldona Domaszk, oficer prasowy KPP w Kartuzach. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 19-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego. Kolejne trzy osoby przetransportowano do szpitala. link do całego artykułu tutaj

OSP Szymbark