Wypalanie traw to dramat dla przyrody i ludzi, niektórzy nawet tracą życie. Strażacy apelują: Stop Pożarom Traw!

Za wypalanie traw możesz trafić do aresztu

Wypalanie traw to dramat dla przyrody. Niestety wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak katastrofalne skutki ma ten proceder. Wiosna to czas, kiedy dochodzi do największej liczby pożarów traw. Tymczasem wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy. Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu - zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta.

Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie. Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kampanię pod hasłem Stop Pożarom Traw. Statystyki w tym temacie biją na alarm. Otóż w 2023 roku w Polsce strażacy interweniowali 21 206 razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych. Najwięcej miało miejsce w marcu: 3632, lipcu: 3628 i czerwcu: 2985. W województwie pomorskim odnotowano aż 949 takich przypadków.