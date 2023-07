Wypożyczyli sprzęt wodny i zaginęli. 50-latek i 12-latek zostali odnalezieni. Ojciec z synem żyją i zgłosili się na komisariat

Zaginięcie ojca z synem w Jelitkowie

Około godziny 14:00 w sobotę 29 lipca, 50-letni ojciec i 12-letni syn w Gdańsku-Jelitkowie wypożyczyli sprzęt do pływania na desce SUP. Do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione rzeczy na plaży (klapki, plecak i ręczniki). Do późnego wieczora trwały poszukiwania, w których użyte zostały m.in. łodzie R20, quady Sopockiego WOPR, łodzie policyjne oraz jednostka MOSG.

Około godziny 22:30 w sobotę poszukiwania zostały zakończone i wznowione następnego dnia o godzinie 9:45.