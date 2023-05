Wyremontowano nagrobek powstańca w Gdańsku Oliwie. Opiekować się nim będą uczennice „Fregaty”

Wyremontowano grób weterana Powstania Styczniowego

Uroczystość miała miejsce w środę, 31 maja. Na Cmentarzu Oliwskim zebrali się m.in. przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt „Fregata” w Gdańsku. To właśnie podopieczni tej placówki będą sprawować pieczę nad wyremontowanym grobem. Po odsłonięciu odnowionego pomnika doszło bowiem do wręczenia Aktu Przekazania Opieki.

Kim był Antoni Pikarski?

Antoni Pikarski, urodzony w 1837 roku w Głomsku, po rozpoczęciu Powstania Styczniowego w 1863 r. przyłączył się do szeregów powstańców. Klęska powstania pociągnęła za sobą liczne represje ze strony Rosjan również w stosunku do młodego mężczyzny. Został aresztowany i uwięziony przez władze carskie, a ze względu na prześladowania postanowił wyjechać na Lubelszczyznę.

W 1914 r. wraz z rodziną przyjechał na Kaszuby w odwiedziny do braci. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił powrót rodziny Pikarskich w okolice Lublina. Osiedlili się w majątku rodzinnym we wsi Kliczkowy i pozostali już na Pomorzu. W 1919 r. przenieśli się do Gdańska, zamieszkali w Oliwie, w kamienicy przy dzisiejszej ul. Aleksandra Majkowskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Antoni Pikarski otrzymał nominację na stopień podporucznika weterana. 5 sierpnia 1921 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odznaczył go Orderem Virtuti Militari V klasy.