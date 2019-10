Wyrok w sprawie Amber Gold 16.10.2019. Wysokie kary dla małżeństwa Marcina i Katarzyny P.

To jeden z najgłośniejszych i najbardziej spektakularnych procesów sądowych ostatnich lat. Nazywana „piramidą finansową” - co kwestionuje obrona – gdańska spółka upadła w 2012 roku. Prokuratura twierdzi, że Marcin i Katarzyna P., para niespełna 30-letnich wówczas, twórców firmy oferującej intratne inwestycje w kruszce szlachetne, sprzeniewierzyła 850 milionów złotych kilkunastu tysięcy swoich klientów. Oskarżenie domaga się 25 lat więzienia dla obojga.

- Ktoś kiedyś powiedział: kiedy na salę rozpraw jednymi drzwiami wchodzi polityka, to drugimi wychodzi sprawiedliwość – przekonywała mecenas Anna Żurawska, która o swojej klientce - Katarzynie P. mówiła, że w Amber Gold podejmowała ona decyzje nie ekonomiczne, a głównie dotyczące… estetyki.

Jeszcze inaczej sprawę przedstawia adwokat Marcina P., Michał Komorowski, który przed sądem tlumaczył, że 7 lat temu, w momencie, gdy służby zdecydowały się wkroczyć do spółki – wbrew twierdzeniom oskarżenia - suma jej zobowiązań finansowych wynosiła nie 850 mln zł, a ok. 300 mln zł. Tymczasem według obrońcy, sama sprzedaż lotniczej spółki OLT Express należącej do parabanku mogła pozwolić zgromadzić 100 mln euro.