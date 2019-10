Wyrok ws. Marka Mielewczyka molestowanego w dzieciństwie przez księdza Andrzeja S. Ma otrzymać 400 tys. zł i pisemne przeprosiny

W trwającym 2 lata, częściowo niejawnym procesie, gdański Sąd Okręgowy nakazał Andrzejowi S. przeprosić Marka Mielewczyka . Sam Andrzej S. nie zgadzał się z decyzją sądu nie przyznając się do winy. Także on złożył apelację od pierwszego wyroku.

- Przed rozprawą zostałem zapytany 'jakiego wyroku oczekuję?'. Odpowiedziałem, że sprawiedliwego - mówił Marek Mielewczyk . - Uważam, że taki wyrok zapadł. W sposób jasny i przejrzysty wykazał winę byłego księdza Andrzeja S. To wyrok bardziej korzystny. Został po raz pierwszy w historii polskiego prawa tak wydany. Jestem zaskoczony wykładnią, kwota też w pełni mnie satysfakcjonuje za to, co mnie spotkało w moim życiu. Jest to na pewno przełomowy wyrok - dodał.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie jest on kodeksem, którego przepisy są powszechnie obowiązującymi w Polsce. Natomiast bezsprzecznie obowiązuje on wśród osób, które są duchownymi Kościoła katolickiego. Nie można w tej konkretnej sprawie abstrahować od środowiska, z którego wywodził się sprawca czynów zabronionych - mówiła sędzia.

Marek Mielewczyk ma nadzieję, że wyrok, w którym diecezja i parafia muszą przeprosić za ukrywanie pedofilii, może być pomocny dla innych ofiar pedofilii. - To pokazuje, że odpowiedzialność Kościoła istnieje i jest przez polski sąd wykazana. To uzasadnienie jest bardzo ważne dla ofiar. Dla mnie to koniec pewnego etapu - podkreślił.

Sąd powołał się także na wypowiedzi kościelnych hierarchów, m.in. papieża Franciszka, który postulował o wprowadzenie procedur w przypadku oskarżeń o pedofilię wśród duchownych, o przejrzystość w przenoszeniu do innych parafii oraz wprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych dla kandydatów do kapłaństwa. - Papież Franciszek uznał, że księża mają być ścigani i odpowiadać jak każdy inny, że Kościół ma obowiązek informować władze świeckie o przypadkach pedofilii. Papież powiedział podczas szczytu ws. pedofilii w Kościele powiedział, że "lud Boży na nas patrzy i wymaga konkretnych działań, a nie kolejnych słów pełnych oburzenia" - cytowała sędzia Dorota Gierczak.

Sędzia odniosła się także do wypowiedzi hierarchów Kościoła w Polsce, m.in. do słów metropolity krakowskiego, abp. Marka Jędraszewskiego, który powiedział, że "nie można bronić instytucji Kościoła jako takiej, trzeba bronić pokrzywdzonych i to oni mają pierwszeństwo", ale powiedział także "hasło 'zero tolerancji' nie jest zgodne z duchem Ewangelii". Było to podczas pielgrzymki pokutnej kapłanów archidiecezji krakowskiej do sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej w marcu 2019 roku, a więc już po lutowym spotkaniu w Watykanie.