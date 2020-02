Wyrok za fałszywe zeznania ws. zabójstwa Pawła Adamowicza. Dariusz S. został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu. Będzie apelacja?

- On się w tych swoich kłamstwach po prostu pogubił. To nie było działanie z premedytacją – mówiła o czynach 37-latka, którego skazała na łączną karę 1 roku pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na 3 lata oraz 7500 tys. zł grzywny.

Działał w dużych emocjach, poczuwał się do osobistej odpowiedzialności za to, co się stało - powiedziała w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Danuta Blank tłumacząc pierwotne, kłamstwa Dariusza S. wobec policjantów.

Jak tłumaczyła, inaczej trzeba by potraktować sytuację, gdy sprawca daje zbrodniarzowi alibi. Zwróciła też uwagę, że oskarżony był wcześniej osobą niekaraną, a – jeszcze jako policjant – był wielokrotnie nagradzany oraz przyznał się do czynów, wyraził skruchę.

- To było kompletnie bez sensu. On nie miał żadnego interesu, żeby kłamać. Wręcz przeciwnie. Gdyby na chłodno kalkulował to nie zrobiłby tego. Poddał się silnym emocjom.

Wyrok ws. Dariusza S. Będzie apelacja?

Raczej nie wróży jednak apelacji ze strony obrony.

- Szanujemy wyrok sądu. Czy ewentualnie będziemy składali wniosek o pisemne uzasadnienie to oczywiście zdecyduję po konsultacji z klientem. Wyrok jest rozsądny, moim zdaniem, sąd jasno go uzasadnił, wymienił te punkty, którymi się kierował przy orzekaniu – skomentował adwokat Dawid Szachta reprezentujący Dariusza S. Przyznał dziennikarzom, że w mowach końcowych – jak się okazało skutecznie - wnosił o warunkowe zawieszenie kary. Zwrócił uwagę, że jego klient 8 miesięcy spędził w areszcie co można, jego zdaniem, potraktować jako rodzaj „nauczki” lub karę. - Jest to sprawa trudna dla wszystkich, ciężka, tutaj o sukcesie nie ma mowy – dodał.