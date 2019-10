Wyścig po Zdrowie w Gdańsku. Wielki rodzinny piknik, strefa zdrowia, sportu i specjalne Muzeum Tour de Pologne

W ostatni weekend września pod Forum Gdańsk rozstawiono wielkie centrum zdrowia i sportu, niezwykłą przestrzeń dla miłośników ruchu i zdrowego odżywiania. Sezon programu "Wyścig po Zdrowie" ostatnią tegoroczną odsłonę miał właśnie w Gdańsku.

Każdy, kto przyszedł na piknik w centrum Gdańska, mógł sprawdzić stan swojego zdrowia w namiocie firmy Medicover. Mobilna przychodnia oferowała pomiar ciśnienia, analizę składu ciała, badanie poziomu cukru czy cholesterolu. Można było także skorzystać z porad dietetyka. Dużo osób zainteresowanych było także konsultacjami żywieniowymi. Specjaliści z Rehasport Clinic pokazywali jak walczyć z bólem pleców, jak dbać o odpowiednią postawę przy biurku. Były także ćwiczenia z fizjoterapeutą.

- To bardzo dobry pomysł, żeby w takim miejscu organizować takie pikniki dla zdrowia. Wielu z nas codziennie gdzieś biegnie i nie ma czasu nawet na podstawowe badania, a tu za darmo można skorzystać z badania cukru, a do tego porozmawiać z fizjoterapeutą - podsumowała pani Maria. - Skorzystałam ze wszystkiego, co się dało. Bardzo udana impreza.

W showroomie, przygotowanym przez Carrefour udzielano bezpłatnych porad dietetycznych i żywieniowych. Można było także degustować produkty z serii „Zdrowa Półka”, czyli produktów bio, naturalnych, wegańskich, bezglutenowych, dla diabetyków.

Na tych, którzy chcieli zmierzyć się w strefie wyzwań, czekały takie atrakcje jak wyścig na czas z Czesławem Langiem oraz udział Grand Prix Wyścigu po Zdrowie. Ciekawostka był także wyścig na rowerach typu mini bike.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się także specjalne Muzeum Tour de Pologne, w którym można było zobaczyć m.in. medal i rower olimpijski Czesława Langa, unikalne eksponaty, historyczne rowery czy pierwszy rower w Polsce.

- Przyszedłem tu, bo lubię kolarstwo i chciałem zobaczyć, jakie atrakcje przygotowano - powiedział pan Marcin. - Zabrałem swoich synów i bardzo im się podobały wyścigi na kolarskich trenażerach. Ja za to zbadałem się w medycznym namiocie - dodał.

Otwartość Gdańska na rowerzystów to powód, dla którego właśnie tu odbyło się zamknięcie całego cyklu tegorocznych pikników i działań w ramach akcji "Wyścig po Zdrowie". Tu także rozegrał się 71. Tour de Pologne UCI World Tour w 25-lecie wolnej Polski. To podczas niego właśnie zwyciężył Rafał Majka.

Podczas pikniku przy Forum Gdańsk kolarski Lang Team i wspólnie ze Sponsorem Głównym Carrefour zachęcał mieszkańców i turystów do zdrowego i aktywnego życia.