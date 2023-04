Wyspa Sobieszewska już 50 lat znajduje się w granicach Gdańska. Zobaczcie jej archiwalne zdjęcia!

Wyspa Sobieszewska już od 50 lat jest w granicach Gdańska

Jak dojechać na Wyspę Sobieszewską?

Wyspa Sobieszewska - historia

W 1840 roku rzeka pod naporem spiętrzającego się lodu przełamała wały i uszła do morza w miejscowości Górki. To ujście nazwał “Wisłą Śmiałą” poeta Wincenty Pol, który w 1842 roku przybył do miejscowości. Bohnsack zostało odcięte całkowicie od lądu niemal 50 lat później. 31 marca 1895 roku o godz. 15.45 cesarz Wilhelm II na odległość dokonał otwarcia Przekopu Wisły. Było to nowatorskie rozwiązanie. Cesarz dokonał otwarcia, nadając sygnał telegrafem. Właśnie od tego momentu Sobieszewo stało się wyspą. Komunikacja utrzymywana była promem. Miejscowość w kolejnych latach powoli stawała się letniskiem, mniej popularnym od Sopotu i Jelitkowa, ale z podobną liczbą wczasowiczów do Brzeźna.