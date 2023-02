Wyspa Sobieszewska zaprasza do biegania. Kapryśna pogoda nie odstraszyła zapalonych biegaczy od startu w zawodach #RunGdn 2023

#RunGdn 2023 - na początek sezonu rywalizacja w Sobieszewie

Gdański Ośrodek Sportu po raz pierwszy zaprosił aktywnych do rywalizacji w ramach #RunGdn 2023. Po zimowym okresie, poświęconym na przygotowania i treningi, biegacze spragnieni byli rywalizacji z innymi uczestnikami. Na starcie biegu na 5 km stawiło się 173 zawodniczek i zawodników. Pierwszy na linii mety pojawił się Szymon Bloch (Czersk, Enata Bread) w czasie 17.29, przed Jakubem Kozakiem (Gdańsk, www.kozak.pl) 18.09 oraz Wojciechem Pijanowskim (Gdańsk, Adidas Runners Tricity) 18.14.

- Nie nastawiałem się na czas, ani na miejsce, a ponieważ nie znałem trasy, trudno było mi określić tempo, więc biegłem na wyczucie, jak podpowiadał mi organizm. Biegłem pierwszy, nie oglądałem się za siebie, bo to działa na głowę, nie chciałem się rozkojarzyć. Dopiero pod koniec, gdy nie było słychać żadnego oddechu rywala w pobliżu, odwróciłem się, żeby móc trochę pocelebrować to swoje zwycięstwo. Warunki dla mnie, jeśli chodzi o temperaturę i wilgotność powietrza, były idealne. Natomiast sama trasa jest urozmaicona, nie spodziewałem się takich podbiegów, na pewno nie raz przyjadę sobie tutaj potrenować. A w tym roku, jeśli kalendarz pozwoli, mam zamiar wziąć udział we wszystkich biegach w cyklu – zaznaczył Szymon Bloch.