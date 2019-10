Wystawa "Dwa morza Wojciecha Weissa" w gdańskim Narodowym Muzeum Morskim i akcja "Piersi są najważniejsze" w Gdyni

- W roku 1923 Weiss po raz pierwszy wyjeżdża do Nicei, gdzie zamieszkuje u siostry żony - Marii Sperling, również malarki. Od tej pory niemal corocznie podróżuje do południowej Francji i Włoch. W latach 30. stałych plenerów artyście dostarczać będzie Bałtyk. W pejzażach powstających nad Bałtykiem, w Jastrzębiej Górze dochodzi do zjednania dwóch żywiołów: nieba i ziemi. W pejzażach włoskich, francuskich czy nadbałtyckich dokonują się ważne zmiany w traktowaniu barwy. Struktura kolorystyczna ulega rozluźnieniu - analizują „morski” wycinek twórczości Weissa Irena i Łukasz Kossowscy.

- „Dwa morza” w tytule wystawy nawiązują nie tylko do lokalizacji plenerów artystycznych: Bałtyku i Morza Śródziemnego, ale też do palety możliwości artysty: melancholijne pejzaże łączą się tu ze zmysłowymi, w intensywnych kolorach, aktami - mówi Aleksandra Pielechaty z Narodowego Muzeum Morskiego. - Wchodzące w skład kolekcji prace powstały w latach 20. i 30. XX wieku. Dokumentują zainteresowanie Wojciecha Weissa morzem i prezentują miejsce, jakie marynistyka zajmowała w jego dorobku twórczym.

- Na szczególną uwagę zasługują dwa portrety kobiet na bałtyckiej plaży demonstrujące kunszt artysty w dziedzinie portretu i aktu - zaznacza dr Monika Jankiewicz-Brzostowska z Działu Sztuki Marynistycznej NMM. - Jeden z nich, Nereida - uczestniczył w Wystawie Morskiej w Zachęcie, zorganizowanej z okazji 17. rocznicy odzyskania dostępu do morza. Warto też wspomnieć o akwarelowym szkicu do obrazu olejnego „Burza”, nagrodzonego na III Wystawie Morskiej w Zachęcie w 1939 r. Niewielkie, choć dramatyczne w wyrazie drzeworyty również ilustrują bardziej surowy aspekt Bałtyku. Wśród obrazów i grafik znad Morza Śródziemnego wyróżniają się trzy weneckie impresje, urzekające widza gamą delikatnych, rozświetlonych srebrzyście błękitów, zestawionych z tonami czerwonawych brązów. Wiele uroku mają też monotypie przedstawiające scenki plażowe z Lazurowego Wybrzeża, które Wojciech Weiss wielokrotnie odwiedzał wraz z rodziną.

- Wszyscy pokochaliśmy Nereidę. Od razu, gdy tylko zobaczyliśmy to zamglone spojrzenie, niebieskie korale i wszystko, co jest poniżej wiedzieliśmy, że wykorzystamy ten obraz do promocji naszej akcji - podkreśla Aleksandra Pielechaty. - Razem z Nereidą z obrazu Wojciecha Weissa, jej pięknym nagim biustem przypominamy, że najważniejsze jest zdrowie, a regularne badania piersi mogą uratować życie.

„Wprawne oko lekarza dostrzeże w tej wypukłości guz nowotworowy i skojarzy go z innymi symptomami widocznymi na portrecie: lekko powiększonymi węzłami chłonnymi, wyrazem twarzy, jakby maskującym ból i zaniepokojenie, dłonią może nie tyle wskazującą pierś, co delikatnie badającą zmianę, której charakteru sama chora nie zna (przecież na początku XVI wieku nawet lekarze nie wiedzieli jeszcze nic o złośliwości czy niezłośliwości nowotworów), ale która niepokoi, powoduje złe przeczucia” - pisał Jarosław Górski .

Lek. Beata Tomaszewska, specjalista chorób wewnętrznych, w cyklu „Patologia jak malowana - nie olej symptomów na płótnie”, w medycznym portalu medfor.me, przeanalizowała kilkanaście malarskich przedstawień nagich kobiecych piersi pod kątem zmian nowotworowych.

„Bodaj najbardziej znanym, chodź może nie najbardziej wyrazistym w kwestii patologii klinicznej, jest obraz Batszeba w kąpieli Rembrandta z 1654 roku” - pisała Beata Tomaszewska. „Mówi się, że zasinienie i nierówność lewej piersi Batszeby to nic innego jak symptom raka piersi. Ciekawostką jest, że rozpoznanie takie postawiło według różnych źródeł dwóch australijskich chirurgów w latach 80. zeszłego stulecia oraz niezależnie włoski lekarz. Bardziej spektakularne symptomy nowotworu piersi możemy dostrzec na obrazach P. P. Rubensa. Jako przedstawiciel realizmu uwieczniał na swoich pracach dokładnie to, co widział”. Beata Tomaszewska przeanalizowała wizerunki kobiet z obrazów „Trzy gracje” (postać pierwsza z prawej strony), „Diana i jej nimfy podglądane przez satyry” oraz „Orfeusz i Euredyka” Rubensa. Podobne objawy (deformacje, asymetria biustu) sugerują, że do tych trzech obrazów pozowała malarzowi ta sama modelka.