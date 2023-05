Wystawa „Jedynie prawda jest ciekawa. Dziedzictwo Józefa Mackiewicza” na wydziale historycznym Uniwersytetu Gdańskiego

- Brak dostępności, brak badań historycznych i literaturoznawczych, politologicznych, sowietologicznych, dotyczących Józefa Mackiewicza powoduje, że gdy teraz czytamy jego dzieła na nowo, zastanawiamy się: Jak to? Przecież on o tym wszystkim napisał, on to wszystko przewidział – mówiła autorka wystawy, dr Małgorzata Ptasińska z IPN, nawiązując do mechanizmów najnowszych wydarzeń na Ukrainie.