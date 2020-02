Wystawa "Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków" w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku [zdjęcia]

Nowy Port nad Bałtykiem Zwiedzający zobaczą eksponaty ukazujące jak II Rzeczypospolita wykorzystała dostęp do morza, którego odzyskanie świętowano w Pucku 10 lutego.

Jest więc słynny plakat reklamowy „Gdynia - nowy port nad Bałtykiem” z 1925 roku, autorstwa popularnego malarza i projektanta Stefana Norblina. A także unikatowy plakat wzywający do wpłat na Fundusz Obrony Morskiej projektu Ludwika Gardowskiego „My spełniamy swój obowiązek, wy uzbrójcie nasze ręce”, wydany przez Ligę Morską i Kolonialną, niedługo przed wybuchem II wojny światowej.

Starania zmierzające do budowy silnej floty wojennej ilustruje obraz Włodzimierza Nałęcza , przedstawiający okręty w porcie wojennym na Oksywiu.

Artysta precyzyjnie przedstawił miejsce, w którym odbywał się akt, a zdarzyło się to dokładnie przy hangarze, w którym były przechowywane hydroplany. Właśnie tam zbudowano szereg pomostów.

Wiemy, że Fałat był naocznym świadkiem zaślubin. Podobnie jak Henryk Uziembło, inny artysta uczestniczący w uroczystości 10 lutego 1920 roku, wówczas porucznik Wojska Polskiego. Stworzył on dyplom upamiętniający zaślubiny, który na wystawie prezentowany jest w postaci faksymile, wykonanego podobną do oryginału techniką. Artysta upamiętnił też uroczystość w akwarelach, które reprodukowała prasa donosząca o zajmowaniu Pomorza i uroczystości zaślubin, przedstawiają one generała Hallera na nabrzeżu, w otoczeniu wojskowych, marynarzy i rybaków kaszubskich. Na jednej z nich Henryk Uziembło umieścił swój autoportret.

Odwykli od morza