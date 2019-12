Wystawa „Ubodzy, chorzy, sieroty. Szpitale dawnego Gdańska w okresie średniowiecza i nowożytności” w gdańskim Domu Uphagena

Wernisaż wystawy odbędzie się już we wtorek o godz. 15. w Oddziale Muzeum Gdańska ul. Długa 1. Przez najbliższe trzy miesiące w przestrzeniach Domu Uphagena będą prezentowane ryciny, akwarele, a także fotografie przedstawiające świat dawnych, gdańskich szpitali, które zdecydowanie różniły się od profilu obecnych placówek medycznych.

- Szpitale w średniowieczu stanowiły ważne punkt na mapie miejskiej dobroczynności. Były odpowiedzią społeczności na problemy socjalne: ubóstwa, bezdomności, braku opieki nad osobami starymi, zniedołężniałymi oraz nad sierotami. Niezwykle istotną rolą szpitali była opieka nad wdowami - powiedział dr Piotr Paluchowski z Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Inna ważna funkcja szpitali, to pielęgnowanie pamięci o dobroczyńcach oraz modlitwa za ich dusze. Nakłaniało to pobożnych mieszczan do darowizn na rzecz „naszych drogich ubogich”. Zdarzało się więc, że szpitale zamiast domami dla potrzebujących, stawały się domami osób odmawiających modlitwy za swych dobroczyńców