Wystawa "Van Gogh - zanurz się w świecie obrazów" nie dla rodziców z dziećmi? Wszystko przez jeden zapis w regulaminie

Wystawa cieszy się sporym zainteresowaniem odwiedzających. Chciał ją zobaczyć też pan Dominik, który kupił bilety dla siebie i żony. Małżonkowie zabrali ze sobą 5-miesięcznego synka. Gdy dotarli na miejsce, byli mocno zaskoczeni.

- Jakież było nasze zdziwienie, gdy od osób z informacji/sklepiku usłyszeliśmy, że nie wolno z wózkiem wejść na wystawę, co wynika też z regulaminu. Sprawdziłem to na miejscu i rzeczywiście punkt 18 brzmi: "na teren wystawy nie ma możliwości wjazdu wózkiem dziecięcym". Zaznaczam, że kupując bilety przez internet, jest informacja, że dzieci do lat 6 wchodzą za darmo, brak ewentualnej informacji w tym miejscu, jakże istotnej, że dziecko tak, ale już dziecko z wózkiem nie. A zdecydowanie nie jest to standardowy zakaz, jeśli chodzi o muzea, wystawy i tego typu miejsca - pisze w mailu do naszej redakcji pan Dominik.