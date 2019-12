Wystawa "Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku" w Muzeum Archeologicznym

Zaraza dotarła do grodu nad Motławą w 1709 roku. Jej skutki były tragiczne, w ciągu pół roku bogate i kwitnące miasto straciło połowę ludności. Chociaż w czasie epidemii z apteki miejskiej wydawano biednym leki na koszt miasta.

Wodę do codziennego użytku czerpano ze studni, których było w Gdańsku niemal 600. Gorzej wyglądało odprowadzanie ścieków - spływały korytami wyżłobionymi wzdłuż ulic, pod drewnianymi pokrywami. Do załatwiania potrzeb fizjologicznych służyły latryny.

W średniowiecznej Europie powszechnie wierzono też w cudowne właściwości pielgrzymich pamiątek. Uzdrawiające właściwości miała również woda ze studni. Do przechowywania cudownych cieczy służyły ampułki: metalowe, szklane czy ceramiczne w postaci flakoników. Noszono je często na szyi, jak amulet lub przyczepiano do ubrania.

Sprzątanie ulic należało m.in. do kata, który wywoził nieczystości z latryn, zbierał padlinę, a także zabijał bezpańskie psy. Miejskie wysypisko znajdowało się w pobliżu szubienicy (obecnie w dzielnicy Aniołki), przy drodze do Wrzeszcza.

Ciekawa jest historia dotycząca ziołolecznictwa. - Była to główna dziedzina medycyny epoki średniowiecza - opowiada Ewa Trawicka. - Uprawą ziół, sporządzaniem naparów, wywarów i preparatów zajmowali się duchowni w klasztorach. Na początku mnisi szukali roślin w lasach, na polach i łąkach. Jednak z czasem zaczęli uprawiać zioła w przyklasztornych ogrodach. Suszyli je, konserwowali i przetwarzali na maści, spirytusy, syropy i ule-pki. Sprawdzonym roślinom leczniczym nadawali imiona świętych osób, na przykład „zielem świętej Klary” nazwali kozłek lekarski, a „dzwonkami Panny Marii” - dziurawiec zwyczajny. Ponieważ dostęp do klasztorów, gdzie można było uzyskać poradę lekarską, mieli nieliczni, równolegle rozwinęła się medycyna ludowa, przesycona magią i zabobonami.

Zgromadzono na niej aż 200 zabytków pochodzących z okresu od XVI wieku do czasów nowożytnych. Są wśród nich między innymi: akcesoria kosmetyczne do usuwania zbę-dnego owłosienia, czyszczenia paznokci, narzędzia chirurgiczne, strzykawki, butelki i pojemniki aptekarskie oraz... fajki do tytoniu.

Kosztowne tabakiery

- Kiedyś tytoń uważano za lekarstwo - dodaje pani dyrektor. - Wywar i dym tytoniowy podawano chorym również w formie… lewatywy. Tytoniową lewatywę stosowano m.in. przy reanimowaniu niedoszłych topielców.

Opracowując wystawę, muzealnicy konsultowali się z pracownikami naukowymi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Muzeum Archeologiczne,Gdańsk, ul. Mariacka - Dom Przyrodników. Wystawa czynna do 14 czerwca 2020 r.