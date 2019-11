Wyższe opłaty za wywóz śmieci oraz stawki czynszów w mieszkaniach komunalnych. M.in. to przegłosowali gdańscy radni

Od lutego gdańszczanie zapłacą więcej za wywóz śmieci. Wzrosną także czynsze za mieszkania komunalne. Oprócz tego Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. dodatkowe punkty za szczepienia dzieci w drugim etapie rekrutacji do przedszkoli. Radni Wszystko Dla Gdańska i wiceprezydent Piotr Grzelak zapowiadają działania w ramach Unii Metropolii Polskich na rzecz zmniejszenia stawek za wywóz odpadów.

XVII sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od ślubowania nowych radnych. Klub PiS zasilili Przemysław Majewski oraz Barbara Imianowska. Objęli oni mandaty po odpowiednio Kacprze Płażyńskim i Janie Kantahku, którzy zostali posłami na Sejm RP. Nowe pomniki Krótko potem jednogłośnie przegłosowano uchwały o powstaniu pomników Ireny Jarockiej, wybitnej piosenkarki związanej z Gdańskiem oraz Lecha Bądkowskiego, publicysty oraz działacza społecznego. Będzie on patronem przyszłego roku w mieście. Pomnik Ireny Jarockiej ma stanąć na skwerze jej imienia u zbiegu ulic Stefana Żeromskiego, Artura Grottgera i Wita Stwosza w Oliwie. To tam wokalistka spędziła swoją młodość. Do 1968 roku mieszkała przy ul. Słonecznej. O pomnik wnioskowała Fundacja Ireny Jarockiej. Z kolei pomnik Lecha Bądkowskiego stanie na skwerku u zbiegu ulic Świętojańskiej i Minogi, przy kościele św. Jana. O jego pomnik zabiegały trzy organizacje, w tym Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które podejmie się zbiórki pieniędzy na jego budowę. Również pomnik Ireny Jarockiej zostanie postawiony za pieniądze ze zbiórki.

Punkty za szczepienia Radni przegłosowali uchwałę o dodatkowych punktach przy rekrutacji do gdańskich przedszkoli (28 głosów za , 3 wstrzymujące). Punkty będą przyznawane w drugim etapie rekrutacji. Obecnie ok. 90 proc. rodziców szczepi swoje dzieci, jednak uchwała ma zachęcić tych rodziców, którzy nie są do szczepień przekonani, a których zniechęcają ruchy antyszczepionkowe. Województwo pomorskie ma obecnie najwyższy w kraju odsetek odmów szczepień. Projekt złożyli radni Koalicji Obywatelskiej. - Wprowadzenie kryterium w postaci dodatkowych punktów przy rekrutacji dla dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom to odpowiedź po pierwsze na wnioski rodziców, po drugie na rosnące zjawisko nieszczepienia dzieci przez rodziców - mówiła radna Emilia Lodzińska z Koalicji Obywatelskiej. Zdrowie dzieci jest dla nas najważniejsze. Brak szczepienia dzieci stwarza realne zagrożenie dla całego społeczeństwa, a szczególnie dla tych osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą być szczepione. Wiemy już, że takie rozwiązanie jest możliwe do wprowadzenia, stąd też projekt uchwały. Jednym z rozstrzygnięć jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach który uznał, że osoby które nie czynią zadość nałożonym na nie obowiązkom same się różnicują, więc nie mogą wymagać traktowania na równi z tymi, które postępują zgodnie z prawem

- dodała przedstawicielka wnioskodawców. Uchwałę poparli też radni innych klubów. - Głosowałem "za", ponieważ przekonują mnie argumenty świata nauki, który także jest "za" obowiązkiem szczepień. Żyjemy w społeczeństwie, a to oznacza, że jako ludzie mamy ze sobą wiele wspólnego i powinniśmy wspólnie dbać o zdrowie. Również w przestrzeni wspólnej, również w przedszkolu - mówił radny PiS Andrzej Skiba. Jest to system, który motywuje rodziców do tego, by nie rezygnowali ze szczepień. Wskaźnik odmów w naszym mieście jest bardzo wysoki i to rodzi pewne niebezpieczeństwo. Uchwała, która została przegłosowana również moim głosem jest zachętą do tego by szczepić dzieci. Ma to wpływ na bezpieczeństwo nie tylko tych szczepionych dzieci, ale również innych dzieci, które są w przedszkolach i mogą być zagrożone epidemią. To czynnik, który będzie miał znaczenie, ale dopiero w dodatkowym naborze

- mówił radny WDG Wojciech Błaszkowski. Polityka mieszkaniowa Rada przegłosowała też politykę mieszkaniową miasta na najbliższe 4 lata. W latach 2020-2024 wyremontowane zostanie 1500 mieszkań komunalnych, 25 budynków przejdzie modernizację energetyczną, a 47 kamienic przejdzie rewitalizację. Oprócz tego wzrosną stawki czynszów w mieszkaniach komunalnych. Pójdą w górę z 10,20 zł do 12 zł za metr kwadratowy. O 10 proc. zmniejszą się przy tym obniżki dochodowe, tak by nie uderzyły one w mieszkańców najbardziej potrzebujących wsparcia. Opłaty za wywóz śmieci Najwięcej emocji wzbudziła kwestia podwyżek opłat za wywóz opadów. Wzrosną one z 44 na 88 groszy za metr kwadratowy. Wiceprezydent ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak tłumaczył, że podwyżka jest spowodowana tegoroczną nowelizacją przez Sejm tzw. ustawy czystościowej, która z kolei jest wynikiem nakazu ze strony Komisji Europejskiej. Wedle wskazań unijnych, Polska w przyszłym roku

- To jest wykonanie ustawy sejmowej i zgodnie z tą ustawą musimy się dostosować do wszystkich wymogów. W takiej samej sytuacji znajduje się nie tylko Gdańsk, ale też inne miasta - tłumaczył jeszcze przed sesją radny Wszystko dla Gdańska Bogdan Oleszek. - Jest mi bardzo przykro, że dyskusja o tak ważnym dla mieszkańców temacie sprowadził pan prezydent do walki politycznej wskazując na Sejm RP, który uchwalił tę ustawę. Jest mi przykro, bo myślałem, że będziemy się spierać merytorycznie. Nie pozwolę ponieść się emocjom, które pan prezydent zaimplementował. Zadam merytoryczne pytanie: jaki proc. kwot, które mają obowiązywać, pokrywają wydatki związane z wywozem śmieci z koszy publicznych? Jakie przepisy ustawy powodują wzrost kosztów, do tych kwot, o których mówimy? - mówił radny PiS Dawid Krupej. - Nie ma tu cen odbiorów z koszów publicznych. Cały ten proces to pewnego rodzaju założenie. Zakładamy, że będzie więcej przychodu za nieruchomości zamieszkane i niezamieszkane, a 10 mln będzie efektem tego, że dana nieruchomość nie segreguje - odpowiadał wiceprezydent Piotr Grzelak.

Z naszego punktu widzenia fundament problemów znajduje się w systemie, który został przyjęty przez Radę wcześniejszych kadencji, przy odmiennym zdaniu radnych PiS, czyli system opłat związany z metrażem. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. W odczuciu moim i wielu gdańszczan, obecny system jest niesprawiedliwy - komentował radny PiS Andrzej Skiba. - Zawsze ważny jest mianownik. Cały czas mówimy o tej samej kwocie. Koszty tego systemu szacujemy na ok. 140 mln. Każda metoda w ustawie jest zła i niesie ze sobą pewne wady. Apeluję o wprowadzenie piątej metody. Odpad jest produkowany przez decyzję konsumencką w sklepie i przez decyzję producenta, który często zwiększa liczbę opakowań. Dopóki tego nie zmienimy, opłata za śmieci będzie oderwana od tego jak one powstają. Dzisiaj takie prace się toczą, bo jako samorządy od dawna o to apelujemy. Koszty systemu rosną drastycznie. Gdyby to od nas zależało podwyżka wynosiłaby ok. 20 proc. Niestety przez tę ustawę sięga się do kieszeni mieszkańców - odpowiadał wiceprezydent Piotr Grzelak.

Idea odnośnie selektywnego odbioru odpadów słuszna, ale z przyczyn obiektywnych, czyli ze wzrostu kosztów zagospodarowania śmieci, nie jest to zła wola władz miasta - komentował radny Koalicji Obywatelskiej Jan Perucki. Radny Krupej dopytywał dalej o elementy ustawy, które nakazują taką a nie inną podwyżkę.

- Które elementy ustawy wpływają na taką podwyżkę cen i o ile? W piękny wizualny sposób przedstawił nam pan skutki, co będzie się działo w Gdańsku od lutego 2020 roku. Chciałbym zwrócić uwagę na dobór czynników, które wpływają pozytywnie. System, który Rada przyjęła kilka lat temu, jest wygodny dla miasta, służb i urzędników, ale nie jest wygodny dla mieszkańców. Dla rodziny czteroosobowej będzie to bardziej korzystne niż dla osoby mieszkającej samotnie. Takim działaniem chcecie zniweczyć realny zysk mieszkańców z działań rządu RP, który wprowadził obniżony PIT dla wszystkich Polek i Polaków. Takimi działaniami pokazujecie, że działania Sejmu, są dla was działaniami niewygodnymi. Ja miałbym taką prośbę, żebyście nie tylko postulowali, ale w Senacie macie większość, a Senat też ma inicjatywę ustawodawczą. Poproście swoich kolegów by taką ustawę wprowadzono. Nie powinniśmy procedować w takich emocjach tej kwestii dot. podwyżek cen za wywóz śmieci - mówił radny Dawid Krupej z PiS.

Po wielogodzinnej dyskusji uchwała została przyjęta 20 głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Wszystko Dla Gdańska. 11 radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowało przeciwko podwyżce opłat. Próba niwelacji zmian Jeszcze przed sesją, podczas konferencji prasowej radnych Wszystko Dla Gdańska, wiceprezydent Piotr Grzelak (jako prezes stowarzyszenia) poinformował o działaniach Unii Metropolii Polskich na rzecz zniwelowania efektów tej uchwały. Chodzi o zwiększenie odpowiedzialności za opłaty producentów opakowań i przy jednoczesnym odciążeniu konsumentów. Ma to być redukcja opakowań plastikowych i zachęcanie do kupowania żywności na wagę oraz do zakupów w sposób bardziej ekologiczny. - Obecny model nie sprzyja pierwszemu priorytetowi Unii Europejskiej, związanemu z odpadami, który mówi, żeby "nie produkować odpadów". Apelujemy do rządu, do posłów na Sejm RP, żeby podjęli się prac nad ustawą, która wprowadzi tę piątą metodę tzn. odciąży mieszkańców na etapie zakupów w sklepie i wprowadzi rozszerzoną odpowiedzialność producenta - mówił przed sesją wiceprezydent Piotr Grzelak.

Jeszcze w tym roku do pomorskich posłów wszystkich opcji ma trafić apel w tej sprawie. Unia Metropolii Polskich na początek przyszłego roku planuje kolejne działania.

