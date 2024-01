Wzloty i upadki gdańskiego samorządu. Przyszła pora na podsumowania

- Prezydent Aleksandra Dulkiewicz oraz Przewodniczący rządzących klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska chcą podsumowywać mijającą kadencję. Zapewne będą chwalić się, jak wiele się udało, a to, co się nie udało, zrzucą na przykład na były rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego ja przygotowałem własne podsumowanie 100 nieprawidłowości gdańskich władz, które jest taką łyżką albo chochlą dziegciu do tych pochwał, które władze miasta sobie dziś wygłoszą - mówił Przemysław Majewski. - Te afery i błędy to sprawy, które ja jako radny i inni radni z mojego kluby podnosiliśmy. To słynna afera z owcami, nieprawidłowości w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskich Nieruchomościach, sprawy związane z wycinką zieleni i niszczejącymi lokalami komunalnymi - dodał.