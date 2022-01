Wzrost cen w sklepach IKEA. O ile więcej zapłacimy? "Podwyżka w ujęciu globalnym wyniesie około 9 proc."

- Podobnie jak w przypadku wielu innych branż, jako IKEA wciąż borykamy się ze znacznymi ograniczeniami w transporcie międzynarodowym i dostępie do surowców, co skutkuje wzrostem kosztów, a prognozy dotyczące nadchodzących miesięcy nie przewidują zatrzymania się tego procesu- czytamy w przesłanej odpowiedzi.

Jednocześnie zwraca uwagę, że "różnice na poszczególnych rynkach będą wynikać z lokalnej presji inflacyjnej oraz z dostępu do surowców i łańcucha dostaw" . - Podobny poziom wzrostu cen, liczony jako średnia uwzględniająca nasz cały asortyment, powinien być obserwowany w Polsce. Podejmujemy ten trudny krok już teraz, aby mieć pewność, że będziemy w stanie realizować nasz cel, jakim jest tworzenie lepszego życia codziennego dla wielu ludzi oraz aby chronić naszą konkurencyjność i odporność. Przystępność cenowa nieustannie pozostaje jednym z zasadniczych priorytetów naszej działalności- wyjaśnia.

Ryng podkreśla również, że obecnie, "po raz pierwszy od czasu, gdy wyższe koszty zaczęły wpływać na światową gospodarkę, musimy zwiększyć ceny dla części naszego asortymentu". - Podwyżka cen dla Grupy Ingka w ujęciu globalnym wyniesie średnio ok. 9 proc. - tłumaczy.

Na koniec Ryng wskazała, że "Grupa Ingka zawsze ustalała swoją marżę na najniższym możliwym poziomie, aby utrzymać niskie ceny". - Inwestujemy znaczną część naszego dochodu z powrotem w naszych pracowników i w działalność firmy, by zachować atrakcyjność cenową, zwłaszcza w przypadku asortymentu w najniższym przedziale cenowym, po to, aby jak największa liczba osób mogła sobie pozwolić na zakupy w IKEA- podsumowuje i dodaje, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej firma "jest zaangażowana w poszerzanie oferty produktów o niskich i bardzo niskich cenach".

Ambicją Grupy jest to, by ponad połowa asortymentu należała do niskiej kategorii cenowej.