Wzrost kosztów uderza w hospicjum. "Za prąd płacimy trzy razy więcej niż w ubiegłym kwartale"

O ile wzrosły koszty związane ze zużyciem m.in. energii elektrycznej, gazu, a także zapewnieniem wyżywienia dla podopiecznych hospicjum?

Aktualne koszty utrzymania gdańskiego hospicjum wzrosły znacząco. Za prąd, kwartał do kwartału, musimy zapłacić prawie trzykrotnie więcej, za gaz 70 proc. więcej. Koszty wyżywienia wzrosły o 30 proc., a koszty związane z pralnią poszyły w górę o 20 proc. Nie mówiąc o kosztach paliwa, które są bardzo ważne przy prowadzeniu hospicjum domowego, a mamy pod swoją opieką dwa takie hospicja.



Ile miesięcznie brakuje?

Rok temu nasza fundacja musiała dozbierać do kontraktu z NFZ, w każdym miesiącu, ok. 300 tysięcy złotych, aby zabezpieczyć wysoki standard świadczonych przez nas usług. Obecnie niestety te koszty wzrosły o tyle, o ile wzrósł każdy nasz rachunek. Można powiedzieć, że odpowiedzialność, która spada na fundację, staje się coraz większa. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby hospicjum zmniejszyło swój standard działania. Jesteśmy mieszkańcom Pomorza, Trójmiasta, Gdańska bardzo potrzebni. Nasi podopieczni muszą czuć, że są zaopiekowani.