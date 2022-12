X Memoriał im. Leona Walleranda. Trzy zagraniczne drużyny wystąpią w Gdańsku i powalczą o puchar wybitnego trenera

Memoriał im. Leona Walleranda 2022 w hali AWFiS-u Gdańsk

W piątek i sobotę, 20-21 stycznia 2023 roku gdańszczanie podejmą trzy zagraniczne drużyny: GUIF Eskilstuna, Tatran Presov oraz VHC Šviesa. Mecze rozgrywane będą w hali widowiskowo-sportowej gdańskiej AWFiS.

Leon Wallerand to jedna z ikon piłki ręcznej Wybrzeża Gdańsk. Nazywany jest ojcem sukcesów gdańskiego zespołu – jako trener GKS-u w 1966 roku zdobył z drużyną mistrzostwo Polski, a w 1967 i 1968 r. wicemistrzostwo kraju. Dwa lata po odrodzeniu się sekcji piłki ręcznej w Gdańsku działacze klubu postanowili uczcić pamięć legendarnego szkoleniowca pierwszym turniejem. Przerodziło się to w tradycję, zgodnie z którą Wybrzeże Gdańsk zaprasza do rywalizacji inne drużyny. Pierwszy raz w historii memoriału udział w nim wezmą tylko i wyłącznie zagraniczne zespoły.

Oprócz Torusa Wybrzeża Gdańsk w zawodach wezmą udział trzy zespoły z areny europejskiej: szwedzki klub GUIF Eskilstuna, z którym gdański klub współpracuje na co dzień, słowacki Tatran Presov i litewski VHC Šviesa. Turniej odbędzie się w formie grupowej, dlatego wszystkie drużyny zagrają ze sobą. Gdańskich szczypiornistów czekają więc trzy mecze z zagranicznymi zespołami. Dla kibiców szykują się dwa dni ciekawego widowiska, które urozmaicone zostanie różnego rodzaju atrakcjami i konkursami.