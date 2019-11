XVII Parada Niepodległości w Gdańsku. Jak Gdańsk będzie świętował 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę [PROGRAM]

O godzinie 9.30 rozpocznie się przejście Parady ulicami: Podmłyńska – Wielkie Młyny – Rajska – Jana Heweliusza – Korzenna – Kowalska – pomnik Króla Jana III Sobieskiego przy Targu Drzewnym- Targ Weglowy – Długa – Długi Targ . Tam też, około godziny 11:15 odśpiewany zostanie Hymn Narodowy i wszyscy będą mogli wziąć udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych.

W tym roku zapraszam również do parku Reagana, gdzie po raz pierwszy w historii naszego miasta z okazji święta Niepodległej wspólnie posadzimy 101 drzew wiśniowych – jako symbol trwania i nieprzemijalności. Na to spotkanie, z całymi rodzinami zapraszam o godzinie 14.00 – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Wokół Parady Niepodległości każdorazowo organizowane są imprezy towarzyszące. W tym roku jest to „Wieczór Niepodległości” – możliwość spędzenia wieczorów 10 i 11 listopada w gronie znajomych, w kilkudziesięciu gdańskich lokalach oznaczonych barwami biało- czerwonymi, serwujących „dania narodowe w specjalnych cenach.”

* W południe 10 listopada, podniesiona na maszt zostanie flaga na terenie Hevelianum. Po raz pierwszy, na 42 metrowym maszcie, flaga zawisła w 100 rocznicę. Wspólnie z zebranymi gośćmi hymn Polski odśpiewa Capella Gedanensis. W Wozowni Artyleryjskiej odbędzie się też wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz pokaz polskich mundurów w wykonaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych FORT i wernisaż wystawy Polskie aparaty fotograficzne.

* Tego samego dnia po południu w całym Gdańsku zawisną flagi Polski. W barwach narodowych podświetlone zostaną pomniki Anny Walentynowicz i Poległych Stoczniowców. W biało-czerwonej iluminacji będą pomniki Tym co za polskość Gdańska i pomnik Piłsudskiego. Świąteczną iluminację zyskają także: wiadukt na ulicy Kościuszki, Żółty Most, i wiadukt na ulicy Uczniowskiej, które będą w dniach od 10 do 13 listopada w barwach flagi polskiej. Tradycyjnie też podświetlony zostanie Dwór Artusa.