XXVI Dary Ziemi w Parku Kolibki w Orłowie

Na czterech przylegających do siebie polanach zostaną zlokalizowane stoiska wystawców oraz pozostałe elementy programu imprezy. Zaprezentujemy w bogatym wyborze tradycyjne polskie smaki i produkty, ze szczególnym podkreśleniem regionu Podlasia - z jego tradycjami kulinarnymi, sztuką rzemieślniczą i kulturą muzyczną.

"Polana Biesiadna", na której pojawią się stoiska z tradycyjnymi specjałami z całej Polski, miejsca do odpoczynku przy ogniskach gdzie pieczone będą mięsa na rusztach, stoiska gastronomiczne - z różnorodną ofertą polskich smaków, miejsca do spokojnej konsumpcji oraz estrada, na której pojawiać się będą muzycy by wprowadzić nas w nostalgiczne polskie klimaty.

Oto oferta z jaką przyjadą do Gdyni zaproszeni wystawcy:

- Gospodynie wiejskie - z własnymi przetworami, ciastami drożdżowymi, chlebami i regionalnymi przysmakami

- Właściciele małych masarni z Polski - tradycyjne wyroby produkowane wg. własnych receptur

- Serowarzy z małych serowni - sery z mleka krowiego, owczego i koziego o znakomitych walorach smakowych

- Producenci konfitur ręcznie wytwarzanych z wielu owoców w oryginalnych kompozycjach smakowych

- Producenci sękaczy, andrutów, ciast, pieczywa regionalnego z uznanych pracowni cukierniczych z całej Polski

- Ryby z Bałtyku oraz polskich jezior - świeże, wędzone na miejscu o przetworzone

- Runo leśne - grzyby, jagody, żurawina

- Polskie nalewki, wina, cydr, miody pitne oraz inne napitki zgodnie z regionalnymi recepturami

- Bardzo dobra kawa, oryginalne słodycze ręcznie wytwarzane i piwo Kozel dla amatorów