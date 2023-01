YouTube inspiruje turystów. Piechur pokazał na filmie swoją wycieczkę po Tatrach i zachwycił internautów. „Szacun za takie osiągnięcie"

Wszystkie schroniska turystyczne w Tatrach w jeden dzień. Niezwykły film z YouTube podbija Internet

Niezwykłe nagranie ukazuje, jak doświadczony piechur w jeden dzień odwiedził wszystkie schroniska turystyczne w polskich Tatrach. To nie lada wyczyn. Cała trasa liczy ok. 67 km, a jej pokonanie zajęło autorowi filmu niecałe 16 godzin.

Zima wróciła w polskie góry w sam raz na ferie zimowe 2023. Jeśli wahacie się, czy warto odwiedzić Tatry, do wycieczki może Was zainspirować niezwykły film, opublikowany na kanale YouTube „Pasja4K”.

Obejrzyjcie niezwykłe nagranie - odwiedziny we wszystkich tatrzańskich schroniskach w ciągu jednego dnia:

Internauci zachwyceni wyczynem. „Piękny film”

- W jeden dzień? Nie dość, że kondycyjnie trzeba być przygotowanym, to jeszcze niektóre szlaki nie należą do łatwych – ocenia jeden z komentujących. - Szacun za takie osiągnięcie.

Inspirujące filmy z polskich Tatr na YouTube

Nagranie wycieczki do wszystkich schronisk turystycznych w polskich Tatrach to nie jedyny ciekawy materiał na kanale „Pasja4K”. Autor stworzył wiele oryginalnych materiałów, ukazujących piękno gór i zachęcających do turystyki.

Warto obejrzeć np. nagranie z marszu po najłatwiejszym szlaku na Giewont, w sam raz na rodzinną wycieczkę z dziećmi: