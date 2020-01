Z dna Martwej Wisły wyłowiono działa, a potem...znów zatopiono? Sprawę zbada Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

W ub. tygodniu zabytki wyciągnięto z Martwej Wisły, dokładnie z miejsca wskazanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

- Policja została powiadomiona przez WUOZ jakoby w trakcie ubiegłorocznych prac hydrotechnicznych prowadzonych na Motławie, w zakresie pogłębiania toru wodnego, doszło do wydobycia dwóch żeliwnych armat – mówi prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - W związku z tym, w ubiegłym tygodniu prowadzono czynności w miejscu, które wskazano jako prawdopodobną lokalizację ponownego zatopienia. Tak rzeczywiście było. Działa zostały namierzone, wydobyte, a następnie zabezpieczone przez archeologów, co było bardzo ważne, by nie dopuścić do ich zniszczeń.