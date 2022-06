Z Gdańska zniknie oddział zakaźny. Dokąd będzie przeniesiony? Redakcja

123

Pod koniec 2022 roku Oddział Zakaźny Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku zostanie przeniesiony do Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni-Redłowie. Co znajdzie się w opuszczonym budynku po „Zakaźnym” jeszcze nie ustalono. Zarząd spółki Szpitale Pomorskie chciałby na należącej do niego działce wybudować nowy obiekt na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji.